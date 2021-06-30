Точно в цель: как проходит конкурс АрМИ «Тактический стрелок» на Кубани

В Краснодарском крае впервые прошла квалификация Всеармейского конкурса Армейских международных игр АрМИ-2021 «Тактический стрелок».

Участникам было необходимо поразить мишени из пистолета и автомата со сменой оружия и перемещением в следующую стрелковую зону. По итогам стрельб все команды показали отличный результат и прошли в основную сетку соревнований.

Всего в них будут участвовать более 120 военнослужащих в составе 11 команд от всех военных округов, видов и родов войск. Победители всеармейского этапа представят Россию на международном конкурсе АрМИ.