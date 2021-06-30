Дочь пропавших в Атлантике петербургских туристов выдвинула версию их исчезновения

Прогресса в поисках пропавших в Атлантическом океане туристов из Санкт-Петербурга Олега Гирсона и Елены Соколовой пока нет, родственники пытаются организовать их розыск на международном уровне. Об этом рассказала «Звезде» дочь Олега Гирсона Нина.

«Ищем до сих пор, усилия все приложили, но пока результатов не дало. Подаем в международный розыск уже, хотя морские полиции всех португальских островов подняты на уши... Все ищут. И яхтсмены знакомые и незнакомые, и мы в России свои усилия приложили», - пояснила она.

По словам Нины Гирсон, в последний раз ее отец с супругой выходили на связь 3 июня, когда отправились на личной яхте с Канарских островов в сторону Мадейры. По ходу пути они обещали периодически звонить, чтобы узнавать погоду и направление ветра, но так ни разу этого и не сделали, и не выходили в социальные сети, рассказала она.

«Зная опытность людей, особенно папы, я в нем не то что на сто процентов, я в нем на двести процентов уверена. Скорее всего, с яхтой что-то случиться могло, поломки какие-то, и они там где-нибудь дрейфуют. А Атлантика - это уже масштабное мероприятие... Могут подобрать, а может выкинуть течением так, что там суда не ходят», - отметила собеседница.

Девушка добавила, что со здоровьем у Гирсона и Соколовой проблем нет, однако возраст уже не молодой - 56 лет и 62 года.

Об исчезновении туристов стало известно в конце июня. Они вышли на яхте «Визит» под российским флагом с Канарских островов в сторону Гибралтарского пролива и практически сразу после этого перестали выходить на связь.