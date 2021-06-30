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Исполнили мечту: военные прокатили на танке мальчика с редким заболеванием в Ленобласти

Андрей Аркадьев
Роман Закурдаев
10:40 30.06.2021
Военные Западного округа исполнили давнюю мечту тяжело больного ребенка. Его родители обратились с просьбой прокатить ребенка на настоящем танке. И, конечно, получили положительный ответ от командования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Когда до мечты рукой подать, нельзя терять ни минуты. Мальчику интересна каждая деталь - 12-летний Вася Гладков не спускает глаз с боевой машины. Короткий мастер-класс от механика-водителя - и юный командир уже на башне танка Т-80.

Военные, конечно, знают, что их гость особенный. Еще в четыре года Васе поставили страшный диагноз - миопатия. Неизлечимая болезнь с прогрессирующей атрофией скелетных мышц. Мальчик угасает физически, но остается настоящим бойцом.

«Да! Василий настоящий защитник Отечества. Сразу видно, что он стремится всюду залезть. Посмотреть, спросить», - рассказал Александр Родионов, заместитель командира учебного центра по военно-политической работе.

Отец и сын всегда рядом. Эти мгновения, когда они на броне боевой машины в клубах пыли обнимают друг друга, для них обоих особенные. Но за эмоции сегодня отвечает Василий.

В учебном центре специалистов танковых и мотострелковых войск Западного военного округа для мальчика подготовили подарки и целую экскурсионную программу по воинской части.

Увидел однажды Т-34 в кино и влюбился в танки. Зная об увлечении своего подопечного, специалисты детского хосписа в Петербурге обратились с просьбой к военным. Это подарок Васе на его день рождения.

«Думаю, мы до следующего дня рождения будем обсуждать это посещение», - поделился отец Василия Владимир Гладков.

Василий и в казарме побывал, разузнал подробно о современном быте солдат, и даже освоил стрелковое оружие в электронном тире. Как признается Василий, побывать в кабине тренажера грузовика КамАЗ - лучше любой компьютерной игры. Изучая местность через виртуальное лобовое стекло, он вдруг вспоминает, что еще ни разу не был в горах, и надеется там хоть когда-то побывать.

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