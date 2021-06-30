Снова в строю: танки Т-72Б3 вновь готовы к службе после капремонта в Петербурге

Партия танков Т-72Б3 прошла через капитальный ремонт в петербургском 61-м бронетанковом ремонтном заводе, и теперь вновь готова продолжать службу.

Танкам восстановили все узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, силовой установки и бортового электроспецоборудования. Все это сделано в полном соответствии с требованиями ремонтной документации. Так как комплектующие заменены на новые, ресурс танков восстановлен до требуемого уровня.

После ремонта Т-72Б3 прошли стендовые, ходовые и огневые испытания - все под контролем представителей Минобороны. После этого танки отправили заказчику.