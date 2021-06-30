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Снова в строю: танки Т-72Б3 вновь готовы к службе после капремонта в Петербурге

Тимур Шерзад
10:30 30.06.2021
Танкам восстановили все узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, силовой установки и бортового электроспецоборудования. Все это сделано в полном соответствии с требованиями ремонтной документации.
Снова в строю: танки Т-72Б3 вновь готовы к службе после капремонта в Петербурге
© Фото: 61 бронетанковый ремонтный завод
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Партия танков Т-72Б3 прошла через капитальный ремонт в петербургском 61-м бронетанковом ремонтном заводе, и теперь вновь готова продолжать службу. 

Танкам восстановили все узлы и агрегаты трансмиссии, ходовой части, силовой установки и бортового электроспецоборудования. Все это сделано в полном соответствии с требованиями ремонтной документации. Так как комплектующие заменены на новые, ресурс  танков восстановлен до требуемого уровня. 

После ремонта Т-72Б3 прошли стендовые, ходовые и огневые испытания - все под контролем представителей Минобороны. После этого танки отправили заказчику. 

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