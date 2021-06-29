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Достигнуть финальной точки: В Тюмени прошел финал конкурса «Безопасный маршрут»

Виктория Ивашечкина
Анатолий Бородкин
09:49 29.06.2021
Несколько команд боролись за возможность представлять страну на международных Армейских играх.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Преодолеть полосу препятствий, подготовить технику, обезвредить мину и наконец достигнуть финальной точки. Так вкратце можно описать суть конкурса «Безопасный маршрут», финал которого прошел в Тюмени.

Лучшие команды боролись за возможность представлять страну на международных Армейских играх.

Саперно-штурмовые группы проходят полосу препятствий. Мост с задымлением, нерухнувшая стена двухэтажного дома, канатная лестница. Кроме того, инженерам нужно разминировать участок и вынести зарядом дверь. Только так можно продвинуться дальше.

После полосы препятствий военные инженеры прокладывают безопасный маршрут для тяжелой гусеничной техники, двигаясь на БТРе. Но на одном из участков - вновь опасные сюрпризы.

Накладные заряды сработали без сбоев. Путь через водную преграду свободен. Колонны преодолевают брод. А в авангарде как обычно саперы расчищают минное поле. За ними – самая сложная часть «Безопасного маршрута». Быстро развернуть тяжелый механизированный мост, по которому должны пройти машины. На первую из четырех секций инженерного сооружения участники конкурса взбираются с ловкостью опытных альпинистов.

По собранным мостам проходит тяжелая колесная и гусеничная техника всех четырех команд-участниц. Накладок нет. Конструкции выдерживает нагрузку. Далее - финишная прямая с конкретными задачами для ИМР.

Первую половину дистанции лидерство было за хозяевами - командой Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Но на сборке моста, а затем на этапе управления техникой, курсанты замешкались. И победу у них вырывает самая опытная команда всеармейских соревнований. С разницей в 8 секунд побеждают инженеры Южного военного округа (ЮВО).

Старший сержант Евгений Чичеванов является ветераном конкурса. Принимает в нем участие в девятый раз. В составе команды инженерной бригады из Ростовской области установил рекорд сборки механического моста - четыре пролета, 42 метра за 12 минут.

Побить свои же рекорды военные инженеры Южного военного округа собираются уже в августе. На международном этапе «Безопасного маршрута». Их соперниками будут команды из Белоруссии, Узбекистана, Египта, Индии и Вьетнама.

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