Максимально далеко и на сверхмалых высотах: экипажи авиации Черноморского флота испытали противовоздушную оборону Крыма

Экипажи самолетов и вертолетов Черноморского флота выполнили совместную тренировку с дивизионами ЗРК С-400 «Триумф» и расчетами ЗРПК «Панцирь» в Крыму. Она прошла в рамках проверки готовности дежурных сил и средств противовоздушной обороны полуострова.

Самолеты Су-24, Су-27, Су-30СМ и вертолеты Ми-8 и Ка-27 из состава соединений морской авиации флота и соединений Южного военного округа выступили контрольными целями для расчетов ПВО. Авиация действовала как на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что значительно усложняло задачу для расчетов.

Комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь» произвели обнаружение и электронные пуски по контрольным целям.

Всего в проверке задействовали порядка 20 самолетов и вертолетов, в том числе самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ми-8 и Ка-27, а также дивизионы комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.