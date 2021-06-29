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В Турции найдены сразу 11 древних чудес

Светлана Иванова
09:39 29.06.2021
Речь идет о 11 холмах, или «пирамидах юго-востока Турции», обнаруженных рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепедре.
В Турции найдены сразу 11 древних чудес
© Фото: wikimedia
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Рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепедре, расположенном в турецкой провинции Шанлыурфа, археологи обнаружили еще 11 крупных холмов. Речь идет о рукотворных насыпях, отмечает Daily Sabah.

По данным турецких властей, насыпи окружают Гебекли-Тепедре, построенный примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров. В планах администрации страны теперь переименовать так местность, чтобы название содержало словосочетание «12 холмов».

Как отметил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, археологи назвали «пирамидами юго-востока Турции».

Чиновник уточнил, что в ближайшее время будет представлено крупное исследование найденных сооружений.

Храмовый комплекс Гебекли-Тепе является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире и представляет собой сооружения круглой формы, число которых доходит до 20. Гебекли-Тепе нашли в 1963 году. С тех пор археологи регулярно проводят в этой местности раскопки, обнаруживая новые обелиски и артефакты. В 2011 года храмовый комплекс включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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