В Турции найдены сразу 11 древних чудес

Рядом с одним из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепедре, расположенном в турецкой провинции Шанлыурфа, археологи обнаружили еще 11 крупных холмов. Речь идет о рукотворных насыпях, отмечает Daily Sabah.

По данным турецких властей, насыпи окружают Гебекли-Тепедре, построенный примерно 12 тысяч лет назад, на расстоянии в 100 километров. В планах администрации страны теперь переименовать так местность, чтобы название содержало словосочетание «12 холмов».

Как отметил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой, археологи назвали «пирамидами юго-востока Турции».

Чиновник уточнил, что в ближайшее время будет представлено крупное исследование найденных сооружений.

Храмовый комплекс Гебекли-Тепе является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире и представляет собой сооружения круглой формы, число которых доходит до 20. Гебекли-Тепе нашли в 1963 году. С тех пор археологи регулярно проводят в этой местности раскопки, обнаруживая новые обелиски и артефакты. В 2011 года храмовый комплекс включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.