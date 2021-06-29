Эксперты назвали самое безопасное от COVID-19 место для детей

Наиболее безопасным местом для ребенка с точки зрения защиты от коронавируса является детский лагерь. Такое мнение озвучил глава правления Фонда развития детских лагерей Андрей Данилов в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, риск заболеть в детском лагере с учетом соблюдения всех антиковидных мер является минимальным. В хорошем лагере организован регулярный медицинский контроль с термометрией и налажена система быстрого оказания помощи. В случае инфекции предусмотрены возможности для изоляции.

Как отметила председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун, риск заболеть в лагере заметно ниже, чем в других местах, где дети могут проводить свой летний досуг – например, в торговом центре. В лагерях жестко соблюдают меры предосторожности, также риск снижает отмена родительских дней.

Ранее стало известно, что Владимир Путин распорядился продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. В поручении главы государства отмечается, что в период летних каникул нужно предусмотреть возмещение гражданам, купившим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей.