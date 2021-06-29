Лапы, хвост, адреналин: как прошел финальный этап конкурса «Верный друг» в Подмосковье

Градус накала выше температуры воздуха. Это все о финальном этапе конкурса «Верный друг». Женские и мужские сборные всех видов и родов войск от военных округов пробежали эстафету.

Вожатые с немецкими, бельгийскими, восточно-европейскими овчарками преодолели два круга по 800 метров, поражая дважды пять мишеней. За плечами у каждого спортивная биатлонная винтовка.

Собаки нервничали и рвались в бой. Участница Екатерина Вострикова выступила с бельгийской овчаркой Малинуа. С Мирдзой занимается уже три года. На соревнование приехали из Центрального военного округа (ЦВО). Животное явно жаждет славы.

Каждый промах на дистанции -это штрафной круг в 100 метров. Борьба была напряженной.

Соревнования прошли в главном кинологическом центре ВС в Подмосковье. К слову, команда мужчин в среднем проходит дистанцию за 25 минут, девушки - за 35. Конкуренты подобрались серьезные. Разница во времени в секунды. И сразу после напряженной пробежки собаки приняли холодную ванну. Температуры аномальные.

Лейтенант Бунин, командир взвода кинологической службы ракетных войск, из Подмосковья. Участвует в «Верном друге» с 2016 года. Один из лидеров конкурса.

По предварительным подсчетам судейской коллегии в финальном этапе среди мужчин лидируют команды главного кинологического центра ВС, Восточного округа и ДОСААФ России. Среди девушек близки к победе

команды Восточного округа и Воздушно-космических сил.

Точные результаты объявят после подсчета баллов за все этапы конкурса 30 июня. Победители отправятся на международные армейские игры. В этом году «Верный друг» пройдет в Алжире.