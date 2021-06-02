Делегации более чем из 100 стран: в Петербурге стартует Международный экономический форум

Международный экономический форум стартует сегодня, 2 июня, в Санкт-Петербурге. Это первое мероприятие такого масштаба с начала пандемии коронавируса, которое проходит в очном формате. На мероприятии ожидаются делегации более чем из 100 стран.

Деловая программа начнется завтра, 3 июня. Сегодня же пройдет форум Креативного Бизнеса в рамках стартового дня деловой программы.

Форум традиционно проходит в КВЦ «Экспофорум» с 2 по 5 июня при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности. Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что предельно допустимое количество гостей форума не должно превысить пять тысяч человек.

Деловая программа форума предполагает проведение более 100 дискуссий и встреч, на которых будут обсуждаться вопросы и проблемы глобальной экономики. Центральным событием форума станет участие президента Владимира Путина в пленарном заседании. Выступление главы государства будет посвящено социально-экономическому развитию страны и инвестиционной привлекательности. ПМЭФ - это первое событие такого масштаба после начала пандемии коронавируса, в котором российский лидер участвует в очном формате.