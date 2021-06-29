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Байден включил нераспространение ядерного оружия и борьбу с изменением климата в список для сотрудничества с РФ

Иван Линдеманн
04:08 29.06.2021
Соответствующее заявление глава государства озвучил на мероприятии Национального комитета Демократической партии США.
Байден включил нераспространение ядерного оружия и борьбу с изменением климата в список для сотрудничества с РФ
© Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден включил две новых категории в список сфер сотрудничества с Россией. Это нераспространение ядерного оружия и борьба с изменением климата.

Соответствующее заявление глава государства озвучил на мероприятии Национального комитета Демократической партии США. Расшифровку выступления Байдена опубликовал Белый дом.

Президент США заявил, что «дал понять» российскому лидеру Владимиру Путину свою заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.

«У нас должна быть возможность сотрудничать там, где есть общие интересы – по вопросам нераспространения ядерного оружия и изменениям климата», - сказал Байден.

Историческая встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в швейцарской Женеве 16 июня. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встреч в узком и расширенном составах. Среди ключевых результатов - возвращение послов. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам.

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