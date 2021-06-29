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Стало известно, кто возглавит экипаж «Союза» с космическими туристами на борту

Иван Линдеманн
04:46 29.06.2021
По информации источника, им станет российский космонавт Александр Скворцов.
Стало известно, кто возглавит экипаж «Союза» с космическими туристами на борту
© Фото: Роскосмос
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Российский космонавт Александр Скворцов может возглавить экипаж корабля «Союз», на котором отправятся на МКС космические туристы в 2023 гожду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В данный момент, по информации источника, Скворцов, который является сыном участника советского отряда космонавтов, дублирует Александра Мисуркина, который отправится к МКС в декабре этого года с двумя туристами.

«Ожидается, что Скворцов станет командиром "Союза", который вместе с двумя туристами отправится на станцию в 2023 году», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что «Союз МС-20» стартует с «Байконура» 8 декабря. В экипаж, помимо капитана Мисуркина, впервые войдут два космических туриста из Японии. Предполагается, что они проведут на Международной космической станции 12 суток.

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