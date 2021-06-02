Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
О погибших или пострадавших пока не сообщается.
© Фото: aliasgarcabuk, Twitter
|
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
О погибших или пострадавших пока не сообщается.
© Фото: aliasgarcabuk, Twitter
|
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