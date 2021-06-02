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Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана

Иван Линдеманн
09:35 02.06.2021
О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
© Фото: aliasgarcabuk, Twitter
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В Оманском заливе сгорело и затем затонуло самое большое судно иранского военно-морского флота Kharg. Об этом сообщают местные информационные агентства.

© aliasgarcabuk, Twitter

Корабль ушел под воду недалеко от иранского порта Джаск, примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана. По неподтвержденной информации, это было учебное судно.

© aliasgarcabuk, Twitter

Кадры пожара опубликованы в Twitter Ali Çabuk. Там отмечается, что огонь вспыхнул из-за технической неисправности. Сбить пламя пытались в течение 20 часов, но эти попытки не увенчались успехом.

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