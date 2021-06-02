В стране и мире Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана Иван Линдеманн О погибших или пострадавших пока не сообщается. © Фото: aliasgarcabuk, Twitter Читайте нас на: В Оманском заливе сгорело и затем затонуло самое большое судно иранского военно-морского флота Kharg. Об этом сообщают местные информационные агентства. © aliasgarcabuk, Twitter Корабль ушел под воду недалеко от иранского порта Джаск, примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана. По неподтвержденной информации, это было учебное судно. © aliasgarcabuk, Twitter Кадры пожара опубликованы в Twitter Ali Çabuk. Там отмечается, что огонь вспыхнул из-за технической неисправности. Сбить пламя пытались в течение 20 часов, но эти попытки не увенчались успехом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика