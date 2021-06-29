В Госдепе продлили рекомендацию не ездить в Россию

В Государственном департаменте США вновь озвучили рекомендацию для граждан страны не посещать Российскую Федерацию. Объявление об этом опубликовано на официальном сайте ведомства.

В последний раз подобная рекомендация озвучивалась 8 июня. С тех пор отношение Государственного департамента к поездкам в Россию не изменилось.

Госдеп «особенно рекомендует» не посещать Северный Кавказ, включая гору Эльбрус и Чеченскую республику. Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве попросили туристов не ездить в Крым.