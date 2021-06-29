Трихолог назвала лучшее средство для защиты волос от солнца

В жару надо чаще, чем обычно, мыть голову. Об этом предупредила трихолог Юлия Галлямова. Она объяснила, что в летний период сальные и потовые железы работают активнее.

Также немаловажная задача - сохранить структуру волоса.

«Сама по себе структура на солнце, во-первых, выгорает. А пигмент - это часть структуры волоса. Соответственно, если пигмента становится меньше, волос становится более хрупким, более ломким», - уточнила врач.

Галлямова рассказала, что в настоящее время существует много шампуней, масел и масок, которые защищают от УФ-излучения.

«Хорошее средство - использование летом натуральных масел для волос. Масла, кроме того, что хорошо удерживают влагу в волосе, уплотняют волос, обладают еще и отражающим действием. Сейчас очень много современных брендов, которые в свои маски по уходу за волосами добавляют масла», - подчеркнула она.

Кроме того, по словам трихолога, не стоит пренебрегать шляпами и панамами.