Военнослужащие ЗВО спасли троих рыбаков под Петербургом

Военнослужащие ЗВО оказали помощь в спасении троих рыбаков, которые терпели бедствие на озере Ройка в Ленинградской области. Соответствующая просьба поступила от дежурных служб МЧС.

Для помощи отправилась военнослужащие эвакоспасательной команды из состава сводного отряда ликвидации последствий войсковой части - капитан Алексей Глодев и старший сержант Евгений Батаев. С помощью специального плавсредства они отравились к месту чрезвычайного происшествия и доставили людей на берег.

По словам Алексея Глодева, на момент прибытия на озеро рыбацкая лодка была в зоне видимости. Спустя пять минут военные добрались до нее и произвели буксировку людей в лодке к берегу.

Операция по спасению прошла успешно. Рыбаки после осмотра медиками от госпитализации отказались.