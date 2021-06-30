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Военнослужащие ЗВО спасли троих рыбаков под Петербургом

Иван Линдеманн
00:07 30.06.2021
Соответствующая просьба поступила от дежурных служб МЧС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие ЗВО оказали помощь в спасении троих рыбаков, которые терпели бедствие на озере Ройка в Ленинградской области. Соответствующая просьба поступила от дежурных служб МЧС.

Для помощи отправилась военнослужащие эвакоспасательной команды из состава сводного отряда ликвидации последствий войсковой части - капитан Алексей Глодев и старший сержант Евгений Батаев. С помощью специального плавсредства они отравились к месту чрезвычайного происшествия и доставили людей на берег.

По словам Алексея Глодева, на момент прибытия на озеро рыбацкая лодка была в зоне видимости. Спустя пять минут военные добрались до нее и произвели буксировку людей в лодке к берегу.

Операция по спасению прошла успешно. Рыбаки после осмотра медиками от госпитализации отказались.

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