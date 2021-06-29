Госкомиссия разрешила пуск ракеты с грузовиком «Прогресс МС-17»

Государственная комиссия допустила пуск ракеты «Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-17». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Заслушав доклады, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя компонентами топлива и пуск в 02.27.20 по московскому времени 30 июня 2021 года», - говорится в сообщении агентства.

«Прогресс» доставит на Международную космическую станцию более 470 килограммов топлива для дозаправки. Также будут доставлены 420 литров питьевой воды, воздух и кислород, более 1509 килограммов оборудования и материалов.

Ранее стало известно, что орбиту Международной космической станции скорректировали с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-16». Двигатели российского сегмента станции включились в 5:40 по московскому времени и проработали 466 секунд.