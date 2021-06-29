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Флеболог рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже

Иван Линдеманн
02:09 29.06.2021
Речь идет о людях, которые страдают от варикозного расширения вен.
Флеболог рассказал, кому нельзя долго находиться на пляже
© Фото: pixabay
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Лето – время пляжного отдыха. Однако существует категория людей, которым следует с осторожностью подходить к посещению пляжей. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Речь идет о людях, которые страдают от варикозного расширения вен. Они рискуют получить тромбоз во время отдыха на пляже из-за перегрева во время длительного пребывания на солнце.

«Солнечные лучи будут попадать на вены и нагревать их. Чересчур сильное нагревание венозной стенки может привести к тромбофлебиту, то есть тромбозу вен», - рассказал хирург.

Для воспаления венозной стенки нужно провести на солнце длительное время – например, час или два часа. В этом смысле рискуют люди, которые любят вздремнуть на пляже. Однако, если разумно ограничивать нахождение на солнце, то даже люди со склонностью к тромбозу могут позволить себя пляжный отдых.

Главное – следовать трем правилам, отметил эксперт. Во-первых, следует пить больше воды. Во-вторых – не загорать дольше часа. Также необходимо периодически двигаться, чтобы работала венозно-мышечная помпа.

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