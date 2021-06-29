В Минобороны РФ оценили заявление Нидерландов о «опасных действиях» российских самолетов в Черном море

В Министерстве обороны России прокомментировали заявление военного ведомства Нидерландов о якобы опасных действиях российских самолетов вблизи голландского фрегата Evertsen в Черном море.

Находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Это было установлено 24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море.

Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов.

После этого фрегат Evertsen сразу изменил курс от границы Российской Федерации и продолжил следование по прежнему маршруту. Экипажи российских самолетов вернулись на аэродромы базирования.

Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Указанные события произошли на следующий день после инцидента с британским эсминцем Defender. В 11:52 Defender пересек государственную границу России в северо-западной части Черного моря. Он вошел в территориальные воды на три километра, в районе мыса Фиолент.