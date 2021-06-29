Мишустин поручил Минздраву проконтролировать наличие вакцин от COVID-19 в регионах

Российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву проконтролировать наличие необходимого количества вакцины от новой коронавирусной инфекции в регионах. Соответствующее заявление Мишустин сделал в ходе очередного заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 в России.

«Крайне важно держать ситуацию на контроле, тщательно отслеживать потребности и наличие вакцины, на должном уровне поддерживать запасы препарата», - приводит RT слова главы кабмина.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что прививку от коронавируса в России сделали более 23 миллионов человек. В Москве до 15 августа должны быть привиты 60% работников сферы торговли, услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры.