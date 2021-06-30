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Точный выстрел: под Новосибирском прошли учения спецназа ЦВО при поддержке снайперов

Роман Захаров
03:00 30.06.2021
В учениях, которые проходили на полигоне Шилово, было задействовано около 500 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Новосибирской области военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) во время тактико-специальных учений уничтожили при поддержке снайперов полевой узел связи условного противника.

По замыслу маневров, в районе полевого командного пункта подразделением РЭБ была вскрыта работа радиостанции «неприятеля». После получения координат района, для поиска и уничтожения передающего оборудования были задействованы подразделения специального назначения.

Военнослужащие выполнили задачи по разведке целей с использованием специальных приборов наблюдения. Для ликвидации постов охранения были задействованы снайперы, которые из бесшумных снайперских винтовок ВСС «Винторез» без пристрельного выстрела провели их уничтожение. Далее, после успешного выполнения задачи снайперами, для разгрома противника и захвата секретных документов были задействованы группы специального назначения, которые из автоматов АК-12, пулеметов «Печенег» ликвидировали условного противника. Обнаруженное оборудование было заминировано и уничтожено после отхода группы.

Так же во время учений военнослужащие выполнили стрельбу из штатного стрелкового оружия по целям на дальности от 200 до 800 метров с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания.

В учениях подразделений спецназа, которые проходили на полигоне Шилово в Новосибирской области, было задействовано около 500 военнослужащих и свыше 10 единиц военной и специальной техники.

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