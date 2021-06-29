В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Причина - штормовой ветер. Соответствующее сообщение распространил Гидрометцентр.

«Желтый - погода потенциально опасна», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 15 метров в секунду. Предупреждение действует с 13:00 до 21:00 30 июня.

Накануне на Москву и область обрушился «суперливень», о котором предупреждали синоптики. В столице всего за несколько часов выпало 70 процентов месячной нормы осадков. Местами порывы ветра достигали 21-26 метров в секунду.

Кроме того, в понедельник около 24 тысяч человек из 11 городских округов Московской области остались без электричества из-за сильной грозы. Сильнее других пострадали жители Балашихи, Коломны, Раменского и Богородского округов.