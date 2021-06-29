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Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки»

Ян Брацкий
18:58 29.06.2021
У актера Ростислава Гулбиса случился приступ панкреатита во время съемок музыкального клипа в Костроме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gulbisrostislav instagram
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Российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис умер в Костроме во время съемок. Трагическую новость «Звезде» подтвердила агент актера Екатерина Гольцман.

«Да, это произошло сегодня. Была госпитализация, но врачи не справились с приступом панкреатита. Это произошло в Костроме. Он был на съемках клипа. Как и все иногда, он жаловался на здоровье. Раньше подобное происходило, но врачи успевали и проблем не было», - рассказала Гольцман.

Прощание с актером, скорее всего, состоится в ближайшую субботу, сообщила агент. Организацией похорон занимается семья и девушка Ростислава.

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