В стране и мире Умер актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Ян Брацкий У актера Ростислава Гулбиса случился приступ панкреатита во время съемок музыкального клипа в Костроме. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: gulbisrostislav instagram Читайте нас на: Российский актер, звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис умер в Костроме во время съемок. Трагическую новость «Звезде» подтвердила агент актера Екатерина Гольцман. «Да, это произошло сегодня. Была госпитализация, но врачи не справились с приступом панкреатита. Это произошло в Костроме. Он был на съемках клипа. Как и все иногда, он жаловался на здоровье. Раньше подобное происходило, но врачи успевали и проблем не было», - рассказала Гольцман. Прощание с актером, скорее всего, состоится в ближайшую субботу, сообщила агент. Организацией похорон занимается семья и девушка Ростислава. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика