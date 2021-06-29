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Мощи святого Александра Невского доставлены в Военную академию ПВО ВС РФ в Смоленске

Роман Захаров
18:20 29.06.2021
Святыня будет находиться в Свято-Успенском соборе до 1 июля, каждый верующий сможет приложиться к мощам Александра Невского.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Смоленске курсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского, приняли участие в принесении ковчега с мощами Святого благоверного князя Александра Невского, который состоялся в сквере памяти героев у Вечного огня.

В мероприятии также участвовали представители администрации и духовенства города Смоленска, представители силовых структур.

После этого ковчег с мощами был доставлен в храм мученика Меркурия Смоленского на территории Военной академии, где помощник начальника академии по работе с верующими отслужил молебен, на котором присутствовали военнослужащие и гражданский персонал. По окончании богослужения верующие приложились к мощам святого покровителя Сухопутных войск.

Святыня будет находиться в Свято-Успенском соборе до 1 июля, каждый верующий сможет приложиться к мощам Святого Александра Невского.

Святой благоверный князь Александр Невский - небесный покровитель пехоты, прославлен в лике православных русских святых в XVI веке. Решением Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в 2016 году Александр Невский определен небесным покровителем Сухопутных войск Российской Федерации.

Князь Александр Невский не проиграл ни одного сражения, хотя главные из них - на реке Неве, и на Чудском озере прошли в его молодые годы. Именно Невская битва и Ледовое побоище оставили яркие страницы в летописи российской воинской славы. Вошли в историю и стали поговорками, известные высказывания князя Александра: «Кто с мечем к нам придет от меча и погибнет!» и «Не в силе Бог, а в правде!», подчеркивающие оборонительный характер военных действий русского воинства.

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