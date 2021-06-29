Психолог назвала три способа поднять себе настроение

Взбодриться при подавленном состоянии довольно просто. Так утверждает специалист когнитивно-поведенческой терапии и социальной психологии Элис Бойс.

Она отмечает, что когда люди подавлены, они часто думают об источниках удовольствия, таких как вкусная еда, выходные за городом или шопинг-терапия. Но это, по ее словам, ошибочное мнение, а, например, деятельность, обеспечивающая чувство выполненного долга/задания, может быть гораздо эффективнее.

Бойс напоминает, что в современном ритме жизни у людей нередко не остается сил на активные действия: они либо слишком заняты, либо измучены печалью и разочарованием. В таком состоянии, уверяет эксперт, непросто браться за выполнение дел, которые позволят ощутить себя героем, и в этой связи она предлагает три простых, но неожиданных метода поднять себе настроение, пишет Psychology Today.

Во-первых, психолог рекомендует переключить свое внимание и сконцентрироваться не на проблемах, а на чем-то более приятном. Эта стратегия подходит не для каждого случая, однако ее стоит взять на вооружение. Эксперт приводит в пример свои суточные бюджетные поездки в другие города, когда ночью она в дороге, днем путешествует по городу, а вечером возвращается домой. Это изрядно изматывает, но обогащает жизнь яркими эмоциями и воспоминаниями. Элис Бойс напоминает, что в подавленном или измученном проблемами состоянии может исчезать мотивация делать то, что «надо». И в таком случае мотивация отправиться в путешествие - может стать неплохим вариантом перезагрузки. Данный вариант, отметила она, поднимет настроение, даже если в дороге будет непросто, а выход из домашней обстановки даст свежий взгляд на жизнь и проблемы.

В качестве второго метода специалист предложила попробовать восхититься чужим примером. Она объяснила, что когда одолевает состояние глубокой тревоги по поводу своих целей, важно видеть, как другие люди испытывают то же самое и реализуют мечты без гарантии успеха: они часто сталкиваются с неудачами на этом пути, но при этом не сдаются и становятся победителями. В ход, по словам психолога, могут идти телешоу и YouTube-ролики. Главное - это найти контент, который эмоционально резонирует, но не похож на вашу цель, поскольку таким образом можно будет увидеть универсальность своих эмоций и борьбы, а это, в свою очередь, поможет обеспечить некоторую психологическую дистанцию и избавить от беспокойства.

Третьим способом Бойс назвала обращение к человеку, который вдохновляет. Она допускает, что получить ожидаемое в этом случае может не получиться, но подъем настроения за счет способности рискнуть - гарантирован. По ее словам, можно, например, написать письмо кумиру, задать ему вопрос или отправить благодарственный твит.

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