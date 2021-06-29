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Судно с десятками пассажиров затонуло у берегов Бали: кадры с места

Роман Захаров
17:50 29.06.2021
Точное число находящихся на борту пассажиров и причина ЧП к настоящему моменту неизвестны.
© Видео: punapibali, Twitter © Фото: punapibali, Twitter
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Судно с десятками пассажиров затонуло у берегов острова Бали в Индонезии. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на представителя департамента, занимающегося поисково-спасательными операциями в провинции Восточная Ява.

«Пассажирское судно с десятками людей на борту затонуло у острова Бали в Индонезии во вторник, ведется эвакуация», - сказано в сообщении агентства.

Точное число находящихся на борту пассажиров и причина ЧП к настоящему моменту неизвестны.

Один из пользователей социальных сетей опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент спасательной операции. На кадрах видно, как корабль быстро уходит на дно, его пассажиры стоят на палубе в спасательных жилетах. В это время экипаж подоспевшего на помощь судна бросает в воду спасательные круги.

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