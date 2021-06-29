Семин оценил шансы сборной Украины в матче со Швецией на Евро-2020

У сборной Украины по футболу есть все шансы выиграть у соперников из Швеции в матче Евро-2020 за право выхода в четвертьфинал. Такого мнения придерживается известный российский тренер, экс-наставник столичного «Локомотива» Юрий Семин. По его мнению, на стороне подопечных Андрея Шевченко молодость и амбиции, а также богатый опыт выступления на международных турнирах тренерского штаба.

«Важно, что у подопечных Шевченко была целая неделя на подготовку. Думаю, за это время они успеют набрать форму. В команде собраны молодые достаточно талантливые ребята. Уверен, в 1/8 финала мы увидим совсем другую Украину. По крайней мере, есть потенциал для дальнейшего развития. Сам Шевченко хорошо владеет ситуацией. К тому же, будучи футболистом, он сам получил немалый опыт выступления на крупных турнирах. Времени-то с тех пор прошло немного. Мне кажется, внутри коллектива сложилась отличная атмосфера. У них есть все шансы пройти Швецию», - приводит RT слова Семина.

Сборная Украины оказалась в плей-офф главного европейского турнира 23 июня. Команда заняла в своей группе лишь третье место, однако оказалась в компании коллективов с лучшими дополнительными показателями.