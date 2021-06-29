Найти невидимку: опубликованы кадры поиска подлодок на учениях ВМФ и ВКС в Сирии

Учения ВМФ и ВКС России в восточной части Средиземного моря продолжаются.

Авиация тренирует поиск подлодок - для этого используется противолодочный самолет Ил-38, а с борта фрегата «Адмирал Макаров» запускается вертолет Ка-27.

В воздухе их прикрывают истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34. Успешно выполнив боевую задачу, все вернулись на базу - кто-то полетел на сирийский Хмеймим, а кто-то сел обратно на палубу фрегата.

Кроме борьбы с подлодками, пилоты и моряки отработали отражение воздушного налета, причем внимание уделялось и атаке условных беспилотников.

Помимо этого, прошли и учебные полеты знаменитых своей скоростью истребителей МиГ-31К, способных нести гиперзвуковой «Кинжал», а также дальних бомбардировщиков Ту-22М3.