ВС РФ провели тренировку по отражению воздушного нападения в Средиземном море

В рамках учений в Средиземном море отработаны тактические приемы по ведению разведки надводной и подводной обстановки, отражено воздушное нападение условного противника, сообщает Министерство обороны РФ.

«Маневрирование кораблей осуществлялось во взаимодействии с противолодочным самолетом Ил-38. Авиационное прикрытие действий сил флота обеспечивали истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34», - говорится в сообщении.

В отработке поиска противника участвовал противолодочный вертолет Ка-27, базирующийся на борту фрегата «Адмирал Макаров». Успешно выполнив учебно-боевые задачи, все самолеты благополучно вернулись на авиабазу Хмеймим.

«Также силы флота провели тренировку по отражению воздушного нападения. Отрабатывались вопросы практических действий расчетов и средств противовоздушной обороны по борьбе с воздушными целями. Отдельное внимание было уделено борьбе с беспилотными летательными аппаратами», - отметили в МО РФ.

Кроме того, в акватории Средиземного моря совершили учебные полеты самолеты МиГ-31К из состава новейшего ракетного комплекса «Кинжал» и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Учения стартовали 25 июня, в ходе них на Хмеймим с российских аэродромов специально перебазировались пара самолетов МиГ-31К и противолодочный Ил-38. В ходе учений пять кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», а также две подводные лодки «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», совместно с противолодочными самолетами Ту-142МК и Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймима и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.

Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны. Способен вести бой с истребителями.

Создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24, при этом конструкторы учитывали наличие у вероятного противника большого количества истребителей четвертого поколения. Именно поэтому самолет способен не только наносить удары по наземным целям, но и вести воздушный бой.

Х-47М2 «Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты.

Гриф «Совершенно секретно» с «Кинжала» снял президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Глава государства назвал его «идеальным оружием», способным гарантированно преодолевать все существующие и даже перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров» - многоцелевой фрегат дальней морской зоны. Третий корабль в серии шести единиц проекта 11 356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде, спущен на воду 2 сентября 2015 года. Входит в состав Черноморского флота.

На вооружении фрегата - 24 зенитные ракеты ЗРК «Штиль-1» в вертикальной пусковой установке сотового типа 3С90М и восемь крылатых ракет многоцелевого комплекса «Калибр-НК».