Непривитых жителей двух городов ХМАО обязали уйти на самоизоляцию

Власти ХМАО обязали непривитых граждан уйти на самоизоляцию. Пока ограничения коснулись только жителей Югорска и Советского. Режим самоизоляции для непривитых своим постановлением ввела губернатор региона Наталья Комарова.

Ограничения вступают в силу со второго июля. Выйти из дома можно будет только для похода в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор и погулять с домашним животным. Режим самоизоляции продлится до 23 июля и не коснется вакцинированных от COVID-19 жителей.

Согласно правительственному постановлению, самоизолироваться должны и неработающие непривитые граждане из групп риска. К ним относятся пожилые и страдающие хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в ХМАО выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 59,7 тысяч инфицированных, умерли 809 человек.