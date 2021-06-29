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Непривитых жителей двух городов ХМАО обязали уйти на самоизоляцию

Ян Брацкий
16:19 29.06.2021
Ограничения продлятся со второго по 23 июля и не затронут вакцинированных граждан.
Непривитых жителей двух городов ХМАО обязали уйти на самоизоляцию
© Фото: Tetiana SHYSHKINA, Unsplash
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Власти ХМАО обязали непривитых граждан уйти на самоизоляцию. Пока ограничения коснулись только жителей Югорска и Советского. Режим самоизоляции для непривитых своим постановлением ввела губернатор региона Наталья Комарова.

Ограничения вступают в силу со второго июля. Выйти из дома можно будет только для похода в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор и погулять с домашним животным. Режим самоизоляции продлится до 23 июля и не коснется вакцинированных от COVID-19 жителей.

Согласно правительственному постановлению, самоизолироваться должны и неработающие непривитые граждане из групп риска. К ним относятся пожилые и страдающие хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в ХМАО выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 59,7 тысяч инфицированных, умерли 809 человек.

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