Губернатор Подмосковья подписал постановление о дополнении ограничительных мер из-за COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, дополняющее ограничения, действующие в Подмосковье из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Андрей Воробьев подписал постановление, корректирующее ограничения, действующие в Подмосковье для противодействия распространению коронавируса: с 28 июня 2021 года без обязательного предъявления специального QR-кода можно пользоваться детскими площадками в парках культуры и отдыха, а также объектами инфраструктуры на дворовых территориях (спортивные, детские площадки)», - говорится в сообщении, опубликованном на странице главы региона в социальной сети.

С 28 июня приостанавливается посещение гражданами зоопарков, игровых комнат и аттракционов. Посещать кафе и рестораны можно будет только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции или предъявив справку о наличии антител. С 15 июля возить пассажиров смогут только привитые таксисты, пишут «Известия».

За минувшие сутки на территории Московской области зафиксированы 2 453 новых случая коронавируса, а за все время пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 311 578 пациентам.