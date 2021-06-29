В Кремле ответили на ситуацию с обысками у сотрудников «Проекта»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с обысками у сотрудников издания «Проект». Он рассказал, что в Кремле об этом узнали из СМИ.

«Существуют законные основания для таких действий, мы не знаем, в чем суть претензий у правоохранителей к этим журналистам, мы знаем так же из сообщений СМИ», - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в Кремле пока не ознакомились с последними расследованиями «Проекта».

Напомним, ранее сообщалось об обысках у главреда издания Романа Баданина, его зама Михаила Рубина. Обыски, как подчеркивалось, были связаны с уголовным делом о клевете на предпринимателя Илью Трабера.

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин знает фамилию Трабер, но о дружеских или деловых отношениях ему ничего не известно.