«НАТО нужна локальная война»: экс-дипломат рассказал о причинах провокации в Черном море

Василий Корчмарь, чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке, рассказал, чем была вызвана провокация с эсминцем Defender на Черном море.

«Если президент США Байден говорил - "Мы возвращаемся»", "Америка возвращается", то уже и Британия может сказать, что они тоже возвращаются. Они вместе группируют свои силы. В Западной и Восточной Европе происходит напряжение, туда присылают войска, летают самолеты у наших границ. И тут - инцидент в Черном море. Это попытка прозондировать, что можно сделать», - сказал Корчмарь «Звезде».

Он добавил, что провокация с эсминцем - демонстрация пренебрежения к России, к ее внешней политике.

Также экс-дипломат подчеркнул, что провокации будут продолжаться. Он выразил уверенность, что рано или поздно произойдет взрыв. Это будет связано или с усилением ракетного потенциала НАТО в Восточной Европе, или с обстановкой в Черном море.

«Странам НАТО, и особенно США, нужна локальная война. Все их приготовления об этом говорят», - резюмировал Корчмарь.

По его словам, она начнется, когда страны НАТО созреют. Без нее, считает Корчмарь, они не смогут оказать дополнительного давления на Россию.