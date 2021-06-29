Военные строители выпустили 2 миллиона мальков лосося в речные воды Камчатки

Военные строители, возводящие объекты для подводников Тихоокеанского флота на Камчатке, выпустили в реку Паратунка более двух миллионов мальков лосося.

Выпуск мальков проводился строго по природному сроку взросления. Лососю предстоит вырасти в реке и уйти в береговые океанские воды Камчатки. После этого рыба вернется в Паратунку и продолжит род.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России предусмотрели меры по сохранению и приумножению биологических ресурсов региона еще на стадии проектирования.

Помимо зарыбления, предусмотрен еще и мониторинг химсостава воды, а также биотестирование акватории - все для того, чтобы избежать негативного воздействия на морских и речных обитателей.

Экологические аспекты, подразумевающие сохранение биоресурсов, учтены при возведении всех объектов причальных объектов флота.