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Три десятка новых сооружений получат камчатские подводники до конца года

Тимур Шерзад
12:45 29.06.2021
Выполнение работ приехал проверить заместитель министра обороны России Тимур Иванов - он сделал это в рамках рабочей поездки в Восточный военный округ. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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До конца 2021 года специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России возведут три десятка зданий и сооружений в целях развития инфраструктуры подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке. 

Выполнение работ приехал проверить заместитель министра обороны России Тимур Иванов - он сделал это в рамках рабочей поездки в Восточный военный округ. 

Военные строители уже успели сдать компрессорную и зарядно-силовую станции, ряд коммуникаций, а также два причальных пирса. Последние образуют собой мокрый док. Это железобетонное сооружение, высотой местами до полусотни метров нужно, чтобы защищать подлодки от волн и океанской зыби. 

Продолжается строительство береговой инфраструктуры - объект и корабли необходимо обеспечить энергосредами и инженерными сетями. Возведено и берегоукрепление, защищающее от тех же волн. 

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