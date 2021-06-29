На Камчатке начали строительство центра подготовки водолазов Тихоокеанского флота

Военные строители приступили к возведению учебно-тренировочного комплекса для водолазов Тихоокеанского флота на Камчатке. На месте проведения работ побывал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Как сообщает Минобороны России, четырехэтажный комплекс площадью более трех тысяч квадратных метров планируют сдать до конца текущего года.

На втором этаже будет расположен 25-метровый бассейн с подводной подсветкой. Его глубина составит пять метров. Также проектом предусмотрены водолазный пост, мастерская водолазного оборудования, помещения для обессоливания, мойки и сушки снаряжения, кабинет врача-спецфизиолога, учебный класс по водолазной подготовке и другие помещения.

Кроме того, на территории комплекса появится стационарная барокамера. Она предназначена для восстановления физического состояния водолазов.