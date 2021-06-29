Сквозь воду и летящие брызги: экипажи БТР-82А ЗВО отработали вождение на плаву

В Московской и Нижегородской областях проводятся тренировки, на которых экипажи БМП-2 и БТР-82А учатся управлять боевыми машинами на плаву. Учения проходят на полигонах Алабино, Головеньки и Мулино, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Упражнения выполняются на специально оборудованном вододроме. На воде механики-водители БМП-2, БТР-82А должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и другие маневры.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.