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Сквозь воду и летящие брызги: экипажи БТР-82А ЗВО отработали вождение на плаву

Андрей Аркадьев
14:32 29.06.2021
К занятиям привлечены более тысячи военнослужащих и порядка 200 единиц техники.
Сквозь воду и летящие брызги: экипажи БТР-82А ЗВО отработали вождение на плаву
© Фото: Минобороны России
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В Московской и Нижегородской областях проводятся тренировки, на которых экипажи БМП-2 и БТР-82А учатся управлять боевыми машинами на плаву. Учения проходят на полигонах Алабино, Головеньки и Мулино, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Упражнения выполняются на специально оборудованном вододроме. На воде механики-водители БМП-2, БТР-82А должны обойти специальные буйки, обозначающие препятствия, выполнить развороты и другие маневры.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

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