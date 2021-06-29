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В Союзе биатлонистов назвали «маленькой победой» возвращение цветов национального флага

Светлана Иванова
11:18 29.06.2021
Союз биатлонистов России занимался подготовкой и подачей иска в CAS, однако в итоге решение было принято в досудебном порядке, уточнил Виктор Майгуров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: EIBNER, EXPA, Stefan Adelsberger, Globallookpress
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На логотип Союза биатлонистов РФ (СБР) возвращаются цвета российского флага. Соответствующее решение принял Международный союз биатлонистов (IBU). Об этом в комментарии «Звезде» сообщил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Он подчеркнул, что в организации считают это достижение маленькой победой, что особенно важно в преддверии олимпийского сезона.

«Перед олимпийским сезоном нам удалось отстоять свою позицию и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях сезона, это можно считать нашей маленькой победой», - пояснил Майгуров.

Он добавил, что довести позицию до IBU помогла помощь Олимпийского комитета России и Минспорта России, которые юридически, экспертно и финансово поддержали подготовку и подачу иска в CAS (Спортивный арбитражный суд). При этом само решение вернуть цвета на логотип СБР в итоге было принято в досудебном порядке, уточнил Майгуров.

«С декабря по май мы находились в постоянном диалоге с Международным союзом биатлонистов по этому поводу. Я очень рад, что, взвесив все за и против, исполком IBU еще до рассмотрения дела в суде все-таки изменил свое первоначальное решение и удовлетворил наши требования», - подчеркнул глава СБР.

Он также назвал достигнутую с IBU договоренность важным прецедентом, обратив внимание на накопленный опыт организации, который в итоге может оказаться полезным для других российских спортивных федераций.

Спортивный арбитражный суд 17 декабря 2020 года запретил российским спортсменам выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использовать гимн страны в качестве музыкального сопровождения.

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