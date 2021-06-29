Путин поздравил кораблестроителей и отметил их вклад в укрепление оборонного потенциала страны

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, который был установлен постановлением правительства в 2017 году и с тех пор отмечается ежегодно 29 июня. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил вклад отечественных корабелов в укрепление экономического и оборонного потенциала РФ. Президент констатировал, что многие разработки в судостроительной отрасли в нашей стране не имеют аналогов в мире.

«Предмет особой гордости - дизельные и атомные ледоколы, которые прокладывают путь во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция "Академик Ломоносов" и автономный глубоководный аппарат "Витязь-Д"», - подчеркивается в обращении.

Путин напомнил, что Военно-морской флот, сформированный еще в эпоху правления Петра I, обеспечил России статус морской державы и огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры.

На сегодняшний день предприятия судостроительной отрасли достойно продолжают дело предшественников, подчеркнул российский лидер.

Напомним, что 8 мая 2020 года российский подводный аппарат «Витязь-Д» был спущен с борта буксирного судна «Фотий Крылов» и погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения составила 10 028 метров, на дне был установлен вымпел в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Разработка «Витязя» началась несколько лет назад в Центральном конструкторском бюро «Рубин». Название аппарат получил в честь советского научно-исследовательского судна «Витязь», которому удалось в 1957 году определить максимальную глубину Марианского желоба - 11 022 метра.