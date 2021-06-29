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Маневренный бой: мотострелки разгромили «вражескую» бронетехнику под Волгоградом

Андрей Аркадьев
10:39 29.06.2021
При отработке тактических приемов основной упор был сделан на высокую маневренность подразделений.
Маневренный бой: мотострелки разгромили «вражескую» бронетехнику под Волгоградом
© Фото: Минобороны России
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Экипажи БМП-2 провели учения со стрельбами на полигоне Прудбой под Волгоградом, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Во время тренировки военнослужащие также стреляли из гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя». Огонь велся по целям, имитирующим бронетехнику, уточнили в пресс-службе. Кроме того, был разыгран эпизод, когда «враг» занял оборону, а мотострелки пошли в наступление.

«Находясь в обороне, военнослужащие отрабатывают задачи по нанесению максимальных потерь условному противнику и нарушению его боевых порядков с целью перехода в контратаку», - добавили в пресс-службе.

БМП-2 - гусеничная боевая машина пехоты, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения ядерного оружия и совместных действий с танками в бою.

Основное отличие от БМП-1 состоит в более крупной башне и оснащении другим комплексом вооружения. Экипаж машины состоит из трех человек - механика-водителя, оператора-наводчика и командира. Также в машине перевозится десант из семи человек, которые могут вести огонь через специальные амбразуры из личного оружия.

30-мм автоматический станковый гранатомет АГС-17 «Пламя» предназначен для поражения живой силы и огневых средств противника, расположенных вне укрытий - в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот).

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