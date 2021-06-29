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Отбить высадку с моря: на островах ВВО завершились крупные противодесантные учения

Тимур Шерзад
10:46 29.06.2021
Условный противник пытался атаковать острова Сахалин, Итуруп и Кунашир. Он высадился на сушу с больших десантных кораблей в тыл и фланги подразделений армейского корпуса. Для этого использовались корабли Тихоокеанского флота и бронетранспортеры БТР-82АМ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Острова Курильской гряды и Сахалин успешно защитили от морского десанта условного противника. 

Учения Восточного военного округа затронули 10 тысяч военнослужащих. К ним подключили около пятисот единиц техники, несколько десятков летательных аппаратов и более десяти кораблей и судов Тихоокеанского флота. 

Высаженный в ходе учений десант удалось ликвидировать силами армейского корпуса ВВО. Условный противник пытался атаковать острова Сахалин, Итуруп и Кунашир. Он высадился на сушу с больших десантных кораблей в тыл и фланги подразделений армейского корпуса. Для этого использовались корабли Тихоокеанского флота и бронетранспортеры БТР-82АМ.

Обороняющиеся вовремя обнаружили неприятеля и ликвидировали десантные группы при поддержке танков и артиллерии. Также военнослужащие отработали марш, комплекс задач РХБЗ и отражение атак диверсантов. 

Руководство ВВО довольно введением соревновательной системы на учениях - действия обеих сторон высоко оценены на всех этапах маневрах. Но обороняющиеся подразделения армейского корпуса продемонстрировали лучшую результативность.

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