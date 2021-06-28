Воронки от взрывов и осколки снарядов: кадры разминирования в районе линии Маннергейма под Петербургом

В Ленинградской области саперы завершают разминирование вдоль бывшей линии Маннергейма. Во время советско-финской войны в этих краях развернулись самые тяжелые бои.

В 30-градусную жару в «доспехах» сапера даже в тени деревьев не спастись. Однако отряд разминирования сохраняет максимальную концентрацию. Главное оружие сапера срабатывает всего в полуметре от лесной туристической тропы и группа замирает. Щуп упирается в металлический предмет: под тонким слоем грунта снаряд, предположительно, времен еще советско-финской войны 1939-40 годов.

Снаряд без взрывателя и основательно проржавел - 2-я категория опасности - оценивает находку командир группы Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Его саперы специализируются на так называемом гуманитарном, то есть гражданском, разминировании. Это сплошная очистка территории от взрывоопасных предметов, в данном случае, будущего трехкилометрового туристического маршрута.

Вокруг простирается труднопроходимый лес, а 80 лет назад на этом месте было чистое поле с финскими оборонительными сооружениями знаменитой линии Маннергейма. Повсюду воронки от взрывов, а земля нашпигована осколками снарядов.

За шесть лет службы сапер Егор Барзенков выполнял задачи по разминированию в Лаосе, Сирии. Но эта экспедиция в 20 километрах от Выборга, на месте кровопролитных боев «зимней войны» для него стала особенной.

«Когда находишь огромные осколки, много пуль, остатки боеприпасов разных, сам себе представляешь, насколько здесь было горячо», - отмечает сапер.

Единственное место на маршруте, где глубинные бомбоискатели бесполезны - финская долговременная огневая точка, вокруг нее тонны металла. На подступах к ней в годы войны были ряды колючей проволоки, завалы из камней, бетонные противотанковые надолбы. Но Красная армия все же преодолела эти заграждения.

Долговременную огневую точку с финским женским именем Терту бойцы взяли в начале февраля 40-го после тяжелого боя. На месте остались следы штурма. Понадобилось два мощных подрыва, чтобы разрушить ДОТ и финские солдаты покинули это укрепление.

На огневой точке размещался целый взвод на тридцать солдат. Здесь удалось создать уникальную систему вентиляции и даже водопровод был для охлаждения пулеметов. Второго такого ДОТа на бывшей линии Маннергейма нет.

Исследователь, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев заинтересовался историей этого сооружения еще двадцать лет назад. Примерно тогда и родилась идея о создании здесь мемориальной зоны.

«Реставрировать невозможно, как вы видите. Все взорвано. Здесь скорее приспособление под новые цели», - говорит он.

Свою миссию саперы Международного противоминного центра завершат до конца месяца. После чего здесь смогут проводить первые по-настоящему безопасные экскурсии.