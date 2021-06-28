В России могут изменить правила назначения пособий

Для региональных и муниципальных органов социальной защиты могут ввести обязательное применение ЕГИССО – Единой государственной системы социального обеспечения. Соответствующее предложение озвучил Минтруд России, передает «Коммерсант».

По данным газеты, ведомство решило изменить правила назначения социальных пособий. По задумке, использование ЕГИСССО должно стать обязательным при расчетах и реализации мер социальной поддержки в регионах России.

Сейчас пособия назначаются в других системах, а в некоторых муниципальных образованиях и вовсе ручным образом. Использование системы позволит упорядочить и оптимизировать текущий порядок.

Проект документа также определяет новые единообразные требования к местным инфосистемам в регионах, чтобы обеспечить обмен информацией с ЕГИССО. Предполагается, что внедрение этого механизма позволит назначать меры социальной поддержки проактивно, без отдельных обращений в соцзащиту.