Девочка получила тяжелые травмы во время катания на электроскутере в Хабаровске

В Хабаровске 12-летняя девочка, катавшаяся на электроскутере, столкнулась со сверстницей на велосипеде, в результате чего получила серьезную травму черепа.

«Во время катания на электроскутере и велосипеде столкнулись двое несовершеннолетних.12-летней девочке, катающейся на арендованном скутере, причинен тяжкий вред здоровью», – сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровска.

Уточняется, что ребенок доставлен в краевую больницу с перелом костей черепа и ушибом головного мозга.

Прокуратурой организована проверка собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат.

Ранее Минтранс РФ подготовил проект поправок к Правилам дорожного движения, которые будут касаться пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Теперь их выделят в отдельную категорию участников движения. Проект поправок опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.