Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Девочка получила тяжелые травмы во время катания на электроскутере в Хабаровске

Олеся Степакова
08:48 02.06.2021
Ребенок доставлен в краевую больницу с перелом костей черепа и ушибом головного мозга.
Девочка получила тяжелые травмы во время катания на электроскутере в Хабаровске
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

В Хабаровске 12-летняя девочка, катавшаяся на электроскутере, столкнулась со сверстницей на велосипеде, в результате чего получила серьезную травму черепа.

«Во время катания на электроскутере и велосипеде столкнулись двое несовершеннолетних.12-летней девочке, катающейся на арендованном скутере, причинен тяжкий вред здоровью», – сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровска.

Уточняется, что ребенок доставлен в краевую больницу с перелом костей черепа и ушибом головного мозга.

Прокуратурой организована проверка собственника и арендодателя электросамокатов и скутеров на предмет соблюдения техники безопасности при сдаче в прокат.

Ранее Минтранс РФ подготовил проект поправок к Правилам дорожного движения, которые будут касаться пользователей электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев. Теперь их выделят в отдельную категорию участников движения. Проект поправок опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.