Врач объяснила, кому нельзя есть гречку

Гречневая каша – один из самых полезных продуктов, однако и к его употреблению следует подходить с осторожностью. Эндокринолог Татьяна Бочарова рассказала, в каких случаях употребление гречки может принести проблемы.

Гречка входит в состав многих лечебных столов и является гипоаллергенным продуктом. Ее употребляют, в том числе, для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом. Однако переусердствовать не стоит.

«Проблемы возникают только, если съесть очень много гречневой каши: клетчатка, которая содержится в гречке может привести к вздутию и газообразованию», - цитирует РИА Новости эксперта.

Гречку опасно сочетать с жирными продуктами, если у человека есть проблемы с ЖКТ. К таким продуктам относятся мясные полуфабрикаты и некоторая рыба. Кроме того, эксперт посоветовала не использовать популярный способ приготовления в виде запаривания крупы кипятком. Крупу следует проварить, а не запаривать – так повышается ее усвояемость.