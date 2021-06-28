Врач объяснил, чем опасен загар после прививки от COVID-19

После вакцинации рекомендуется избегать загара и пребывания на солнце в целом. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

Опасность кроется в риске получить воспаление кожи, вызванное ультрафиолетовым излучением. Воспаление кожной поверхности ведет к резкому выброса гистамина и провоцирует аллергическую реакцию, которой очень важно избегать после вакцинации.

«Аллергические процессы на фоне сделанной вакцинации нежелательны, чтобы не усугублять ситуацию и чтобы реакция на прививку прошла нормально», - отметил эксперт.

Врач отметил, что следует избегать длительного пребывания на солнце в течение месяца после укола вакцины. После второго компонента двухкомпонентной вакцины стоит не загорать хотя бы пару недель.

Учитывая сезон отпусков и дач, эксперт порекомендовал россиянам по возможности вакцинироваться заранее. Если отпуск уже близко, то следует соблюдать правильный режим -избегать прямых лучей солнца и не посещать пляжи с десяти утра до шести вечера, когда солнце наиболее активно. Также нужно запастись медикаментами, в первую очередь антигистаминными препаратами, чтобы снизить токсичное действие гистамина на организм.