Кража века: в Греции нашли похищенную картину Пикассо

Греческая полиция отыскала украденные в 2012 году картины Пабло Пикассо и Пита Мондриана. Полотна были похищены из Национальной галереи, и тогда это преступление получило название «кража века».

По подозрению в краже был задержан 49-летний гражданин Греции. Как сообщает издание «Прото тема», мужчина намеревался вывезти картины за границу и продать их на черном рынке, но не преуспел.

Картина «Женская голова» авторства Пабло Пикассо оценивается в 20 миллионов евро. На обратной стороне полотна присутствует рукописное послание самого художника в адрес греческого народа с благодарностью за вклад в победу над фашизмом. Оно датировано 1949 годом.

Ранее стало известно, что в Лондоне в галерее современного искусства Tate Modern вандалом была повреждена картина Пабло Пикассо «Бюст женщины». По предварительной информации, оно было порезано вандалом. Картина Пабло Пикассо «Бюст женщины» оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов - чуть больше 26 миллионов долларов