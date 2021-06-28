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Псаки ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия тюрьмы в Гуантанамо

Роман Захаров
22:50 28.06.2021
Представитель Белого дома адресовала этот вопрос американскому военному ведомству.
Псаки ушла от ответа на вопрос о сроках закрытия тюрьмы в Гуантанамо
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, globallookpress
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Президент США Джо Байден привержен решению закрыть тюрьму в Гуантанамо. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отметив, что информацией о том, когда это произойдет, владеет Пентагон.

«Я бы сказала, у Минобороны есть более точная информация по поводу времени, но это остается тем, что президент привержен сделать и в чем очень хочет продвинуться», - сказала она во время брифинга, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Псаки добавила, что американский лидер «с нетерпением ждем возможности продвинуться в этом», и вновь повторила, что спрашивать о сроках закрытия тюрьмы стоит именно военное ведомство США.

Тюрьма была открыта почти 20 лет назад году на военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе для обвиняемых в различных преступлениях, среди которых терроризм и ведение войны на стороне противника. Заведение подвергается критике за жесткие методы допроса, которые, по словам правозащитников, равносильны пыткам. Всего через данную тюрьму прошли 775 заключенных, большинство из них так и не предстали перед судом. В настоящий момент в заключении в Гуантанамо находятся несколько десятков человек. 

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