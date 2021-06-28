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Лавров обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Нагорный Карабах

Роман Захаров
22:04 28.06.2021
Также с российской стороны вновь была выражена серьезная озабоченность проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии.
Лавров обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Нагорный Карабах
© Фото: Минобороны РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди проблематику положения беженцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и лиц без гражданства в мире, в том числе с учетом пандемии коронавируса, а также разные аспекты взаимодействия Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) с Россией. Об этом говорится в распространенном российским МИД сообщении.

«Рассмотрены вопросы возвращения беженцев и ВПЛ в Нагорный Карабах и прилегающие районы в соответствии с Заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта», - информирует внешнеполитическое ведомство.

В рамках встречи, которая прошла в Москве, Лавров также обратил внимание верховного комиссара на необходимость дальнейшей мобилизации усилий международного сообщества по содействию репатриации сирийских граждан, которые могут внести весомый вклад в работу по восстановлению своей страны.

Кроме того, с российской стороны вновь была выражена серьезная озабоченность проблемой массового безгражданства в Латвии и Эстонии, затрагивающей прежде всего русскоязычное население данных государств. Министр иностранных дел России отметил необходимость сохранения этой темы в качестве одного из приоритетов в дальнейшей работе управления.

Также обсуждалась деятельность УВКБ по реализации проектов, которые направлены на оказание помощи беженцам и ВПЛ, покинувшим свои дома в результате внутреннего вооруженного конфликта в Донбассе.

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