Связистов танкового соединения ЗВО подняли по учебной тревоге в рамках подготовку к ССУ «Запад-2021»

В Московской области более 600 военнослужащих бригады управления гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа были подняты по учебной тревоге в рамках подготовки к совместным стратегическим российско-белорусским учениям «Запад-2021».

При получении команды о приведении бригады в повышенную степень боевой готовности личный состав организованно получил оружие, а техника была снята со временного хранения и введена в строй. После выполнения действий боевой готовности техника выдвинулась в район развертывания узла связи для организации защищенных каналов связи.

На совместных стратегических российско-белорусских учениях «Запад-2021» бригада управления будет обеспечивать связью на закрытых и открытых каналах все подразделения, которые примут участие в учениях на площади более тысячи квадратных километров. Мощность технических средств бригады позволяет поймать собственный сигнал обогнув планету.